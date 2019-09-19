Великий Новгород, , 19:28 — REGNUM В рамках форума «Среда для жизни: города», который открылся сегодня, 19 сентября, в Великом Новгороде, доработают проект реконструкции здания Новгородского театра драмы имени Ф.М. Достоевского — одного из самых необычных зданий в городе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, новаторские проекты использования здания драмтеатра создают в формате воркшопа.

В работе принимают участие новгородские студенты, которые выбрали своей будущей профессией архитектуру, а также отраслевые эксперты и городские активисты.

«Есть проект реконструкции здания, который был разработан в 2012 году. Мы хотим внести в него изменения, чтобы был не только сделан ремонт помещений, но и появилось какое-то новое содержание, привлекающее жителей города и туристов», — отметила заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области, главный архитектор региона Дарья Александрова.

Команды воркшопа изучают внутреннюю архитектуру здания, оценивают его внешний вид и возможности прилегающей территории, проводят социологический опрос жителей и туристов. Проекты, которые получатся в итоге, представят в третий день работы форума 21 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде проходит IV всероссийский форум «Среда для жизни». Его участники обсуждают подходы и инструменты, необходимые для эффективного выполнения задач национального проекта «Жилье и городская среда» и устойчивого городского развития. Сегодня, 19 сентября, в рамках форума прошли «Дни лидеров муниципального самоуправления».

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Форум «Среда для жизни» организуется с 2016 года ДОМ. РФ при поддержке правительства Российской Федерации и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.