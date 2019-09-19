Великий Новгород, , 10:49 — REGNUM Четвёртый форум «Среда для жизни: города» открылся в Великом Новгороде сегодня, 19 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Новгородской областной филармонии в Кремле собрались международные и российские эксперты в сфере развития городской среды, а также представители бизнеса, творческой среды и органов власти.

Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, открывая форум, отметил, что в Великий Новгород приехали более 70 мэров городов России.

«Мы принципиально не звали на форум глав региональных столиц, это мэры «вторых городов» в регионах, или небольших столиц. Нам было важно, чтобы мнение руководителей именно таких муниципальных образований было услышано», — отметил Живулин.

По его словам, по итогам работы форума будет определена повестка развития местного самоуправления в России на ближайшие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники обсудят главные тренды и лучшие практики управления городами, развития городской среды и взаимодействия с бизнесом и обществом.

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