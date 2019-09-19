Краснодар, , 18:34 — REGNUM Школу-интернат для одаренных детей построят в Краснодаре, 19 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы не просто даем старт строительству новой школы, но и делаем важный и правильный шаг в развитии всех сфер жизни Краснодарского края. Мы хотим, чтобы наше завтра было успешным и благополучным. А, значит, сегодня должны создать работоспособную, эффективную и результативную площадку для тех, кто это завтра будет создавать», — заявил губернатор города по поводу начала строительства.

Образовательный центр создается с оглядкой на опыт сочинского «Сириуса». Приниматься в нее на конкурсной основе будут дети, окончившие начальную школу.

Школа-интернат рассчитана на 1100 мест. Для 600 учеников будет создана возможность проживать в центре постоянно.

Для учебного заведения выделено 12 гектар земли. Общая площадь самой школы должна составить 10,2 тысячи квадратных метров.

Задача будущего образовательного центра в раннем выявлении и развитии способностей у одаренной молодежи.

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