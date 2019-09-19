Магас, , 16:55 — REGNUM Приговор бывшему начальнику отдела управления ФСБ по Ингушетии Шарапутдину А. оставлен в силе. Такое решение принял 18 сентября Верховный суд России.

На обжалование приговора подал полковник, осужденный в апреле 2019 года за мошенничество с недвижимостью в крупном размере на семь лет колонии общего режима. Вместе со своим подельником бывший сотрудник ФСБ в сентябре 2014 года подготовили и подали справку о необходимости покупки домовладения вместе с земельным участком в городе Пятигорске Ставропольского края для размещения лиц, подлежащих государственной защите.

При этом злоумышленники указали в справке цену дома, значительно завысив ее. На покупку недвижимости было выделено 15 млн рублей, в то время как на самом деле дом обошелся им в 10 млн рублей. Еще один факт мошенничества касался присвоения более 1,4 млн рублей при ремонте домовладения.

Подсудимый своей вины не признал, отметив, что подельник-подчиненный его оговорил. Тем не менее коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России признала его виновным. Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменений.

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