Киев, , 16:50 — REGNUM Обыски провело Государственное бюро расследований Украины у лиц, причастных к незаконной реализации здания предприятия, подведомственного МВД страны. Об этом 19 сентября сообщила первый заместитель директора Госбюро Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Обыски были проведены в рамках досудебного расследования у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, который реализовывал недвижимое имущество, незаконно выставленное на продажу служебными лицами предприятия, подведомственного МВД Украины. Речь идёт о нежилом здании площадью в 3,76 тыс. квадратных метров, расположенном в городе Киеве.

Дело расследуется по статьям о превышении власти или служебных полномочий, злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и о незаконных действиях в отношении арестованного либо описанного имущества, либо имущества, которое подлежит конфискации.

Если вина должностных лиц будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в 2017 году государственная фискальная служба Украины наложила арест на имущество госпредприятия, подведомственного МВД Украины из-за неуплаты предприятием налогов на сумму в 1,2 млн гривен. (48,6 тыс. долларов США). В 2018 году должностные лица предприятия выставили арестованное имущество на продажу, использовав поддельное решение суда города Днепропетровска (сейчас — Днепр) о, якобы, отмене ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Государственным бюро расследований Украины информации об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт об аресте имущества и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском».

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