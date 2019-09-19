Карачевский район, , 16:20 — REGNUM 21-летнюю жительницу села Вельяминова Карачевского района Брянской области Анжелику Бавыкину, сироту с двумя маленькими детьми, взяли на работу. Девушка пойдёт трудиться разнорабочей на местную кроличью ферму, сироте пообещали зарплату 15 тысяч рублей.

С работой помог депутат Брянской областной думы и предприниматель Роман Мимонов. Удалось решить и вопрос с устройством двух детей матери-одиночки в сад, в скором времени они начнут посещать дошкольное учреждение. Сирота говорит, что мечтает доучиться на кинолога и окончательно уладить бытовые проблемы, сообщает Брянск Today.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка-сирота, имеющая двоих детей, сбежала от своего сожителя из-за постоянных ссор и побоев. Сейчас она живёт в квартире, которую ей выдали после выпуска из детского дома. Сироте помогают неравнодушные соседи, к решению бытовых вопросов обещала подключится администрация района.

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