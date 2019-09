Лондон, , 16:15 — REGNUM Южнокорейское традиционное блюдо кимчи было хороши принято вегетарианцами в Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей института кимчи World Institute of Kimchi an Annex of Korea.

По их словам, в период с 12 по 14 сентября в посольстве Южной Кореи в Лондоне состоялась выставка и дегустация корейских вегетарианских блюд, кимчи и кисломолочных продуктов.

Известно, что данное мероприятие посетили посол Южной Кореи в Великобритании Пак Ын Ха, член парламента Джордж Холлингбери, директор Королевского института международных отношений Робин Ниблетт.

По данным представителей института, на выставке были представлены 11 видов кимчи, а также паста из красного перца кочуджан, соевая паста твенджан, соевый соус,

Кроме того, 14 сентября в Кингстоне прошел фестиваль корейской культуры, в рамках которого прошли выставки, дегустация и мастер-классы. А 15 сентября представители Korean British Cultural Exchange и World Institute of Kimchi an Annex of Korea подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представители двух организаций договорились осуществлять совместные исследования, обмениваться и распространять информацию о кимчи.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. В общем случае это приправленные красным перцем, зелёным луком и луковым соком, чесноком и имбирём квашеные кочаны или листья крестоцветных.