Нью-Дели, , 15:39 — REGNUM В столице Индии, Нью-Дели, 19 сентября прошла забастовка работников общественного транспорта, которые выступают против резкого увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения в соответствии с новым законом. Новый закон предусматривает почти десятикратное увеличение штрафов, передает агентство Associated Press.

В забастовке приняла участие большая группа транспортников, включая водителей частных автобусов, авто-рикш и такси.

Новый закон, вступивший в силу 1 сентября, призван навести порядок на в хаотичном движении на дорогах Индии на фоне падения экономического роста до шестилетнего минимума.

Министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Нитин Гадкари заявил, что увеличение штрафов необходимо для улучшения катастрофической ситуации с безопасностью на дорогах Индии, где ежегодно более 100 000 человек погибают и почти 500 000 получают ранения в результате ДТП.

Согласно новому закону, минимальный штраф в стране увеличен с $1,40 до $ 7. Штраф за вождение без прав вырос с $14 до $70.