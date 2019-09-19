Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве прошла конференция по качеству самолётов Superjet 100, выпускаемых «Гражданскими самолётами Сухого». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Sukhoi Superjet 100 SuperJet International

В работе конференции приняли участие представители предприятий, которые участвуют в создании деталей и узлов для самолётов: КнААЗ им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре), ВАСО (Воронеж), НАЗ (Новосибирск), УКБП (Ульяновск), Спектр-Авиа (Ульяновск), ПАКС (Москва). Со стороны «Сухого» в мероприятии приняли участие представители филиала в Комсомольске-на-Амуре, где производится сборка.

В ходе конференции стороны проанализировали замечания, выявленные при эксплуатации SSJ100, установили их происхождение, а также определили возможности для их устранения на конструкторском или технологическом этапе.

«На основе данных, получаемых из эксплуатации, служба качества ГСС проводит расследования причин замечаний к компонентам конструкции и системам самолета», — сообщил вице-президент по качеству «Гражданских самолетов Сухого» Константин Тимофеев.

По его словам, мероприятия проводятся совместно с поставщиками и разработчиками оборудования. Отмечается, что работа выполняется в режиме 24/7 на площадке оперативно-ситуационного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

В соответствии с предварительным докладом Межгосударственного авиационного комитета, найденные на лайнере повреждения характерны при попадании молнии. После воздействия электрического разряда перестал работать автопилот, а связь нарушилась. Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут усовершенствовать систему подготовки пилотов