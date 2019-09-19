Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс» Михаил Табунов. Ему инкриминируются преступные деяния по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Присвоение и растрата» и «Фальсификация финансовых документов».

Как сообщает 19 сентября ТАСС, дело в отношении банкира ведет Следственный комитет РФ. «Уже допрошены бывшие сотрудники финансовой организации, некоторые из них дали показания против Табунова», — отмечает источник.

В июне 2019 года «Прайм Финанс», занимавший 366-е место в банковской системе РФ, был лишен лицензии решением ЦБ РФ. Причиной стала выявленная недостача денежных средств в кассе банка в объеме более 268 млн рублей.

По данным СМИ, в похищении этих средств и подозревают Табунова. Банкир свою вину отрицает, обвиняя в преступлении иных лиц из числа сотрудников банка.