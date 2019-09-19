Москва, , 12:06 — REGNUM Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в середине сентября попала в реанимацию в одну из клиник Москвы, улучшилось. Об этом сообщила PR-директор артистки Марина Потапова.

Читайте также: Анастасии Заворотнюк назначено лечение — СМИ

По её словам, актриса вышла из комы.

«Появились шансы на выздоровление, причём шансы немаленькие, — приводит «МК» слова пиар-менеджера Заворотнюк. — Настя выкарабкается».

Потапова добавила, что вся семья молится за неё, чтобы случилось чудо. Отказ родственников актрисы официально разглашать информацию о состоянии здоровья Анастасии онаобъяснила боязнью сглазить ситуацию.

«Сейчас они боятся сглазить ситуацию», — отметила представитель.

Также по теме: Андрей Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Как сообщало ИА REGNUM, у 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга — глиобластома. Она находится под круглосуточным врачебным наблюдением. Актриса находится в коме и не может самостоятельно дышать. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, её состояние поддерживают медикаментами.

На сегодняшний день медики определились с лечением Анастасии Заворотнюк. В первую очередь, ей будут проводить терапию, направленную на снижение отёка мозга и антибактериальное лечение. Состояние актрисы оценивается, как стабильно тяжёлое.

Читайте ранее в этом сюжете: Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось