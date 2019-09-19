Москва, , 12:04 — REGNUM 18 сентября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы. На встрече присутствовали глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, вице-премьер Максим Акимов, помощник российского лидера Андрей Белоусов, президент благотворительного фонда «Система» и лидер технологического конкурса «Одиссея» Анна Янчевская, президент «Глонасс» и лидер проекта НТИ «Автодата» Александр Гурко, гендиректор и совладелец «Элдис» Роман Власов, гендиректор компании «Морские инновации» Антон Плешков, гендиректор «Нейротренда», лидер проекта НТИ «НейроЧат» Наталия Галкина, глава частной космической компании «Спутникс» Владислав Иваненко и гендиректор «Лаборатории Наносемантики» Станислав Ашманов.

Встреча Владимира Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы АСИ

Президент БФ «Система» представляла технологическую инициативу «Одиссея», направленную на создание технологических решений для преодоления социальных проблем. Первой темой конкурса, запущенного в 2018 году, стала разработка современных технологий для поиска и спасения людей, пропавших в природной среде. Проект привлёк к участию свыше 1000 человек — инженеров, ученых, представителей бизнеса и НКО. Инициативу БФ «Система» поддерживают Министерство цифрового развития и связи РФ и крупнейшие поисково-спасательные отряды России.

В финал конкурса «Одиссея» вышли четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Они представили технические решения, которые позволяют обнаружить точные координаты пропавшего человека менее чем за два часа на полигоне размером 4 км² (с результатами от 45 до 111 минут от начала поиска). Разработки основаны на таких технологиях, как тепловизионная съемка с использованием нейросетей, поисково-спасательные маяки (в том числе сбрасываемые с беспилотных летательных аппаратов и объединенные в единую сеть радиообмена), анализ фотографий в реальном времени с применением нейросетей.

Финальные испытания конкурса «Одиссея» будут проходить с 6 по 13 октября 2019 года в Вологодской области. Командам предстоит доказать эффективность своих решений в условиях реальной поисковой операции, при этом временные рамки испытаний составят 10 часов, а радиус зоны поиска — не менее 10 км.

«Мы видим необходимость внедрения разработанных технологий в работу региональных спасательных служб и добровольческих поисковых отрядов, — сказала Анна Янчевская. — Мы надеемся, что усилиями всего технологического сообщества мы сможем приблизиться к решению важной социальной задачи — поиск пропавших в лесной среде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Он ознакомился с результатами работы агентства и поблагодарил его сотрудников за результаты, настойчивость и смелость в продвижении всех их начинаний. Главное, что отметил президент, — это то, что агентство постоянно наращивает темп работы, и выразил надежду, что разрабатываемые агентством проекты будут проецироваться на всю экономику.