Анкара, , 11:26 — REGNUM Палата по уголовным делам Верховного суда Турецкой Республики подтвердила вынесенное ранее и получившее характер прецедента решение, квалифицировав похищение детей младше 15 лет для их вступления в террористическую группировку как «действие, направленное на отторжение части находящейся под властью государства территории из-под его контроля» и приговорив обвиняемых к пожизненному тюремному заключению строгого режима.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, суд в своем решении сослался на конвенцию Генеральной ассамблеи ООН, направленной на защиту прав ребенка, в соответствии с которой, государство обязуется предпринимать всевозможные меры для защиты любого лица, не достигшего возраста 18 лет, от похищения, продажи или сексуального рабства.

Суд постановил: «Выращивание боевиков для террористической организации из детей, недееспособных по гражданскому законодательству, должно трактоваться как преступление, направленное на превращение их в опасных преступников с целью продолжения вооруженных конфликтов в интересах террористической организации».