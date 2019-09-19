Токио, , 10:31 — REGNUM В Токио 7 ноября пройдет фестиваль, посвященный восхождению на престол нового императора Японии Нарухито. Фестиваль пройдет при поддержке правительства и бизнес-кругов. 18 сентября правительственные источники, близкие к мероприятию, сообщили, что празднование пройдет в Imperial Palace Plaza и на нем будут присутствовать и сами император с императрицей.

По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин, на фестивале выступят с поздравительной речью премьер-министр Японии Синдзо Абэ, члены Японской федерации бизнеса «Кэйданрэн» и другие высокопоставленные официальные лица.

Создавать «праздничную обстановку» для почетных гостей будут популярные j-pop исполнители.