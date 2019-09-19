Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM Большинство жителей Екатеринбурга пишут отзывы на сайтах работодателей из-за негативного опыта общения с нанимателем. Такие данные показало социологическое исследование интернет-портала по поиску работы Зарплата.ру.

Тех, кто пишет отзывы на сайтах работодателей, оказалось 19%. Из них 68% заявили, что оставляли свои комментарии из-за негативного опыта общения с нанимателем и только 14% делились позитивным опытом. Остальные оставляли сообщения на сайтах по другим поводам.

При этом каждый пятый опрошенный считает, что подобные отзывы пишут подставные лица, каждый четвёртый не склонен доверять таким комментариям, а 57% заявили, что верят только собственному опыту.

Также выяснилось, что большинство горожан откажутся от работы в компании, если встретят о ней много негативных отзывов в интернете. Так ответили 63% опрошенных.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе портала, опрос проводился среди 870 жителей Екатеринбурга.