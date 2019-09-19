Тэгу, Южная Корея, , 07:33 — REGNUM В южнокорейском Тэгу состоится международная выставка животноводства Korea International Livestock EXPO. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, выставка пройдет в выставочном центре Daegu Exhibition Convention Centre (EXCO) в период с 26 по 28 сентября.

Известно, что в выставке животноводства примут участие 214 компаний и организаций, разводящих и производящих оборудование, корма и лекарственные препараты для животных.

В рамках мероприятия также состоится дегустация продукции.

По данным министерства, в выставке запрещено принимать участие странам, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.