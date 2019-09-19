Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM Производственную практику на Свердловской детской железной дороге в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга прошли в 2019 году 917 школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Летнюю практику дети проходили под руководством опытных наставников. Учащиеся пробовали свои силы в таких профессиях как машинист локомотива, помощник машиниста, проводник, дежурный по станции и осмотрщик вагонов.

Напомним, что на детской железной дороге в Екатеринбурге организованы четырёх и шестилетние курсы обучения для детей от 10 до 16 лет. Теоретические занятия проводятся с октября по май, а летом школьники проходят практику.