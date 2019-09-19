Москва, , 00:01 — REGNUM День оружейника в России отмечается ежегодно 19 сентября. В этот день чествуют работников предприятий оборонной промышленности, всех тех, кто имеет отношение к производству любых видов вооружения.

День оружейника в Ижевске Udmurt.ru

В 2010 году во время поездки в Удмуртию Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, посетил оборонный завод «Ижмаш». К нему обратился знаменитый на весь мир конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников и попросил учредить День оружейника. Официально праздник учрежден указом президента России Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 года.

Дата празднования Дня оружейника выбрана не случайно, 19 сентября русская православная церковь почитает Архистратига Михаила — покровителя небесного воинства.

Празднования этого года в России связаны с именем Михаила Калашникова, которому в 2019 году исполнилось бы 100 лет. Ключевые мероприятия состоятся в Удмуртии, где конструктор жил долгое время, а на Ижевском машиностроительном заводе под его личным руководством были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 18 сентября стартовал Форум оружейников. Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что число гостей всех мероприятий может превысить 300 тыс. человек. В рамках встречи, которая состоялась 14 января текущего года, Бречалов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Форум.

Глава государства в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников». Предстоящий визит Путина в Удмуртию станет уже десятым.