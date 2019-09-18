Ростов-на-Дону, , 17:35 — REGNUM Анонимное письмо с жалобой на поборы начальства поступило от сотрудников управления ГИБДД по Ростовской области. Инспекторы жалуются на противоправные действия со стороны руководства. В частности, на якобы имевшие место поборы.

«Старший смены после каждой смены должен передать руководству 10 тыс. рублей, если нет, то он работать не будет. В связи с этим нам приходится идти на преступление и брать взятки. Работать просто невыносимо. Проверки по нашим обращениям проводят формально», — приводит «Блокнот-Ростов» выдержку из письма.

Якобы заправлять и ремонтировать служебные автомобили инспекторов заставляют за свой счёт.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области изданию сообщили, что письмо ляжет в основу служебной проверки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году в отношении экс-начальника управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва было возбуждено уголовное дело. Поводом для возбуждения уголовного дела стало выложенное в интернет видео под названием «Откровение сотрудника ГИБДД Ростовской области», в котором говорилось о поборах со стороны руководства ведомства. Моргачёва тогда признали виновным в превышении должностных полномочии и наказали условным сроком лишения свободы на один год с испытательным сроком на 1,5 года.

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