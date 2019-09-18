Москва, , 17:13 — REGNUM Резкое похолодание ожидается во второй половине недели в Московском регионе. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 19−21 сентября по Московской области ожидаются заморозки в воздухе −3…−1 °С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, в связи с чем специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Напомним, ранее сегодня в столичном метеобюро сообщили, что минувшая ночь, с 17 на 18 сентября, стала самой холодной с начала осени — столбики термометров на метеостанции, расположенной на ВДНХ, опускались до +6,4 °С.

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