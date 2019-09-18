Евпатория, Крым, , 14:35 — REGNUM Иркутские власти отчитались о ходе выполнения одного из поручений российского президента Владимира Путина о помощи жителям региона, пострадавшим от мощнейшего наводнения летом 2019 года. Речь идёт об организации отдыха для детей из Приангарья. Как сообщил сегодня, 18 сентября, министр опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, 100 детей из Нижнеудинского района отдохнули в Евпатории.

Из официального сообщения, опубликованного на сайте иркутского правительства, известно, что отдых проходил с 22 августа по 13 сентября в санатории «Орлёнок».

»Как только мы узнали о беде, которая случилась летом в Иркутской области, сразу предложили помощь. Мы старались создать все условия, чтобы гармонично совместить отдых, лечение и оздоровление детей, максимально вовлечь их в активную творческую жизнь санатория», — отметил директор «Орлёнка» Дмитрий Татевосян. По его словам, для всех пострадавших от наводнения детей была организована насыщенная программа, включающая оздоровление, образовательные и спортивные мероприятия, мастер-классы и экскурсии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Спустя месяц ситуация повторилась. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Непригодными для проживания признаны порядка пяти тысяч домов. Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье и лично помогал решать проблемы терпящих бедствие людей.