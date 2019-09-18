Исламабад, , 14:54 — REGNUM Представители программы по борьбе с лихорадкой денге в Пакистане отметили, что наибольшее число заболевших проживает в городе Карачи. Число заразившихся вирусом городе превысило 2 тыс. человек, сообщает Geo TV,

Второе место с 1 тыс. 600 заболевшими занимает город Пешавар. В столичной провинции Панджаб число заболевших достигло 1 тыс. 869 человек.

Напомним, лихорадка денге как правило передается через укусы комаров. Ежегодная заболеваемость вирусом составляет порядка 50 млн человек. Наибольшее распространение болезнь получила в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

Читайте ранее в этом сюжете: Лихорадка денге в Непале: 6 человек погибли, 5000 случаев заражения