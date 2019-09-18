Киев, 18 сентября 2019, 14:42 — REGNUM Два сотрудника Государственной судебной администрации (ГСА) Украины подозреваются в использовании серверов ведомства для добычи (майнинга) криптовалюты, заявил глава Государственного бюро расследования (ГБР) Украины Роман Труба 18 сентября на своём Telegram-канале.
В ГБР добавили, что программное обеспечение было установлено на ноутбуках предприятия и работало примерно с начала 2018 года.
Как сообщало издание Strana.ua, ранее сотрудники СБУ уличили охранников Южно-Украинской АЭС в попытке добывать криптовалюту прямо на режимном объекте.
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