Киев, , 14:42 — REGNUM Два сотрудника Государственной судебной администрации (ГСА) Украины подозреваются в использовании серверов ведомства для добычи (майнинга) криптовалюты, заявил глава Государственного бюро расследования (ГБР) Украины Роман Труба 18 сентября на своём Telegram-канале.

Дата-центр foudefoot60

«Во время осмотра дата-центра «Информационных судебных систем» ГСА было установлено наличие вредного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации. Сумма причинённого ущерба устанавливается», — рассказал Труба.

В ГБР добавили, что программное обеспечение было установлено на ноутбуках предприятия и работало примерно с начала 2018 года.

Как сообщало издание Strana.ua, ранее сотрудники СБУ уличили охранников Южно-Украинской АЭС в попытке добывать криптовалюту прямо на режимном объекте.

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