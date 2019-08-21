Николаев, Украина, 21 августа 2019, 15:33 — REGNUM
Сотрудники СБУ обнаружили на Южно-Украинской АЭС оборудование для добычи (майнинга) криптовалюты, сообщило 21 августа издание Strana.ua со ссылкой на документы районного суда Николаева.
Представители спецслужбы обнаружили оборудование в режимных помещениях станции. В результате размещения оборудования были разглашены сведения о физической защите АЭС.
В СБУ подозревают, что к добыче криптовалюты может быть причастна охрана станции.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Назрановском районе Ингушетии была обнаружена подпольная ферма по добыче криптовалюты, которую незаконно подключили к линии электропередачи.
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