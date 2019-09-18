Тбилиси, , 11:36 — REGNUM В Грузии на базе медицинского центра «Джо Эни» планируют открыть центр детской онкологии, передает 18 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что на первом этапе агентство США по международному развитию USAID выделит $700 тыс. Центр планируется открыть под эгидой президента Грузии Саломе Зурабишвили.

По её словам, в настоящее время Грузия испытывает проблемы в сфере лечения онкологии у детей — семьи вынуждены обращаться за помощью за границу. «Для общества важно, чтобы проект не был коммерческого характера, это невыгодный проект», — заявила президент.

Напомним, 4 сентября исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что правительство планирует принять меры для снижения стоимости лечения онкологических заболеваний за рубежом.

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