Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:55 — REGNUM В полиции индийского Джамму и Кашмира создадут два женских батальона. Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление местного полицейского управления.

Официальный представитель полиции Джамму и Кашмира подчеркнул, что полицейское управление намерено взять на службу 1 350 новых сотрудников женского пола. Сообщается, что более 60% новых сотрудников полиции будут размещены в округах штата на границе с Пакистаном. Ранее также стало известно, что правительство Индии создаст для кашмирской молодежи более 50 000 рабочих мест в национальных вооруженных силах. Ожидается, что подобные меры позволят повысить уровень занятости и благосостояние жителей региона.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Индийское руководство также пообещало обеспечить полную занятость в регионе, увеличить приток инвестиций в его экономику и распространить на территорию Джамму и Кашмира действие всех федеральных программ.