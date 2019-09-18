Могадишо, , 11:31 — REGNUM Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) призвала силы Джибути и Эфиопии проявить больше «творческих» усилий для успешной борьбы с боевиками «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabait.

Накибус Лакара, заместитель командующего силами АМИСОМ, отвечающий за операции и планы, посетил Белетвейн, штаб-квартиру Сектора-4 АМИСОМ, контролируемого войсками Джибути, при поддержке эфиопских сил, где его проинформировали об общей ситуации в области безопасности и прогрессе, достигнутом в реализации заключительного этапа ухода Миссии Афросоюза из Сомали.

Представитель АМИСОМ заявил, что, пока армия Сомали наращивает свои силы, АМИСОМ следует продвигаться вперед в выполнении своего мандата, поэтому необходимо все более изобретательно подходить к ведению спецопераций против террористов.

«У нас было длительное обсуждение, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы позволить силам Миссии выполнить поставленные задачи. Боевики придумывают новые виды терактов, но мы должны быть готовы противостоять им и отвечать еще более конъюнктурно. Мы должны не просто подстраиваться, но и превзойти их в тактическом смысле», — сказал Лакара на встрече с джибутийскими и эфиопскими войсками.

Визит Лакары в Белетвейн происходит через несколько дней после аналогичного визита в Джоухар, штаб-квартиру Сектора-5 АМИСОМ, находящуюся под контролем сил Бурунди, и Передовую оперативную базу в Гололи, также находящуюся под контролем Сектора-5.