Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM В Бурятии вскрыли массовые нарушения трудовых прав работников Восточно-Сибирского института культуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, поводом для проверки стала жалоба преподавателей вуза.

«Вопреки Трудовому кодексу Российской Федерации работодателем в отсутствие письменного согласия работников производились удержания из заработной платы в пользу профсоюза», — отметили в надзорном органе.

Кроме того, нормы положения об оплате труда содержали коррупциогенные факторы. Причём, работники вуза не было ознакомлены с внесёнными туда изменениям. В частности, не были упорядочены критерии оценки эффективности работы преподавателей, проректоров и главного бухгалтера для начисления стимулирующих выплат.

Вследствие чего выплаты производились отдельным работникам и четырём исполняющим обязанности проректоров безосновательно.

По результатам проверки документ был приведён в соответствие с законодательством, а начальник отдела кадров и главный бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношение и.о. ректора ВСГИК Елены Перовой возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки проведет анализ зарплат ректоров по сравнению со средней зарплатой в вузе. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в некоторых учебных заведениях ректоры получают в десятки раз больше, чем преподаватели.

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