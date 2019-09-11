Москва, , 13:09 — REGNUM Минобрнауки проведет анализ зарплат ректоров по сравнению со средней зарплатой в вузе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание Котюкова на дисбаланс в зарплатах ректоров и проректоров и преподавательского состава.

«В некоторых учебных заведениях ректоры получают в десятки раз больше, чем зарплата кандидата наук, доцента, — указал он. — По каждому вузу можно посмотреть, заработная плата с учетом управленческого звена и без учета управленческого звена. Это, в общем, сигнал ректорам».

Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.

«Но мы сделаем детальный анализ, я имею в виду профессорско-преподавательский состав по всем уровням: ректорский, проректорский, — и представим», — сказал Котюков.