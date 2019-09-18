Новосибирск, , 08:14 — REGNUM Задолженность индивидуальных предпринимателей Новосибирской области по страховым взносам с начала года уменьшилась — на 10% уменьшилась. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, на 1 сентября она составила 1,3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В УФНС напомнили, что с 1 января 2018 года изменён порядок определения размера страховых взносов для плательщиков, не производящих выплаты физлицам.

Величина минимального размера оплаты труда, которую используют для расчёта сумм страховых взносов, до 2020 года заменена фиксированным размером. В текущем году он составляет 36 238 рублей. Если доход превышает 300 тысяч рублей, то уплате подлежит дополнительно 1% с суммы превышения.