Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Фронтовых бригад ликвидируют подземный переход. Ранее он был признан аварийным, пишут местные СМИ.

Работы оценены в 45 млн рублей. Вместо подземного пешеходного перехода появится обустроенная «зебра» со светофором. Также восстановят трамвайные пути.

Отметим, не все граждане оказались в восторге от ремонтных работ. Дело в том, что на этом участке стало больше автомобильных заторов. Впрочем, блогер-урбанист Илья Варламов остался рад уничтожению подземного перехода. На своём сайте он объявил о том, что в Екатеринбурге творится история.

«С ума сойти! Неужели в Екатеринбурге появится кусочек Европы?» — написал блогер.