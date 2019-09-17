Новосибирск, , 17:39 — REGNUM В Новосибирской области зарегистрировано 132 электромобиля. Такую цифру назвали аналитики агентства «Автостат».

Всего на российском парке легковых автомобилей на 1 июля насчитывалось чуть более 4,6 тысячи электрокаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на базе подстанции для троллейбусов и трамваев в Новосибирске появится сеть зарядок для электроавтомобилей.

Объём гранта «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» — 6 млн рублей на два года. Над созданием сети электрозарядок будет трудиться научный коллектив кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ совместно с заводом «Электроагрегат».

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