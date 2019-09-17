Махачкала, , 15:30 — REGNUM Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов направил в благотворительный фонд Дастина Порье 100 тыс. долларов. Денежные средств были выручены на аукционе после продажи футболки Порье.

Напомним, благотворительный фонд американского бойца Дастина Порье Good Fight Foundation занимается сбором средств для обеспечения чистой питьевой водой детей Уганды.

Напомним, сразу после боя с Порье Хабиб Нурмагомедов надел на себя футболку побежденного им бойца и пообещал, что выставит ее на аукцион, а вырученные деньги перечислит на счет благотворительного фонда соперника. Президент UFC Дэйна Уайт также заявил, что намерен отдать на благотворительность сумму, вдвое превышающую перечисленную Хабибом.

Дастин Порье оценил вклад Хабиба Нурмагомедова в его фонд. Он отметил, что это отличная новость и он ценит их вклад в благотворительность.

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