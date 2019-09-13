Махачкала, , 08:13 — REGNUM Футболка американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье, в которую он был одет после боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 в Абу-Даби, продана на аукционе. Об этом 13 сентября сообщил в своем Instagram Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером Хабиба Нурмагомедова.

«Футболка Дастина Порье продана очень дорого», — написал Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, после своего поединка на турнире UFC-242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье обменялись футболками и сообщили о том, что они приняли решение выставить их на аукцион, а вырученные от этого денежные средства направить на благотворительные проекты Дастина Порье.

Отметим, российский боец Хабиб Нурмагомедов провел на турнире UFC 242 в Абу-Даби вторую успешную защиту своего титула чемпиона UFC в легком весе, победив досрочно американца Дастина Порье в третьем раунде.

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