Яунде, , 15:08 — REGNUM Залы суда по всему Камеруну пусты, поскольку адвокаты страны начали пятидневную забастовку, передает ВВС Africa.

Они протестуют против предполагаемых злоупотреблений в отношении них и их клиентов, совершенных, по их словам, сотрудниками правоохранительных органов.

Глава Камерунского совета адвокатов Чарльз Чакуте Пати заявил, что адвокаты подверглись «физическому насилию» и были лишены доступа к своим клиентам.

Они также жалуются на непомерные судебные обвинения, судебное разбирательство в отношении обвиняемых на языке, который они не понимают, а также на применение пыток и побуждений для получения признаний.

Представитель министерства юстиции Жан Де Диу Момо призывал адвокатов к сотрудничеству, отговаривая их от противостояния правительству.

«Позвольте Совету адвокатов взять на себя ответственность за то, чтобы отныне руководить адвокатами не через массовые протесты, а через сотрудничество с государственными органами», — сказал он.

«С этой точки зрения позвольте мне подчеркнуть тот факт, что Совет адвокатов является профессиональным объединением, а не оппозиционной политической партией или правозащитной НПО», — добавил Диу.

Совет адвокатов, однако, настоял на том, что забастовка необходима, чтобы заставить правительство страны действовать в соответствии с его требованиями.