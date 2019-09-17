Москва, , 14:39 — REGNUM Гражданин России Константин Антонец, которого обвиняют в государственной измене, на время следствия останется в изоляторе. Такое решение сегодня, 17 сентября, принял Московский городской суд, признав законным продление ареста подозреваемому.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС вердикт судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года сотрудниками ФСБ была задержана жительница Калининграда, первый руководитель калининградского НКО «Балтийский центр диалога культур» Антонина Зимина. Её доставили в СИЗО «Лефортово». Зимину обвиняют по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Также фигурантом по уголовному делу проходит и супруг Зиминой Константин Антонец. Свою вину он не признаёт, считая дело против него сфабрикованным.

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