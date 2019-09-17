Анкара, , 13:48 — REGNUM Перед судом Турции предстанут 138 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 223 человек, являющихся представителями вооруженных сил страны, среди них сотрудники жандармерии и береговой охраны страны.

Правоохранительные службы задержали 168 человек, 30 из которых были позднее отпущены на свободу, оставшиеся предстанут перед судом.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.

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