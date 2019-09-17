Горно-Алтайск, , 13:18 — REGNUM В 13 малых сёлах Республики Алтай в третьем квартале 2019 года запустили беспроводные точки доступа к скоростному интернету. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Для организации услуги в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» было проложено 158 км оптических линий связи. Таким образом, благодаря госпрограмме жители 26 сёл получили доступ в Интернет.

«Ростелеком» строит оптическую сеть в сёла численностью 250−500 жителей и запускает точки беспроводного доступа в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Уверенная зона покрытия Wi-Fi от опоры с оборудованием — в пределах ста метров», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что до конца года уличный Wi-Fi будет организован в 53 населённых пунктах региона.

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