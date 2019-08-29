Акушинский район, Дагестан, , 17:13 — REGNUM

Точки доступа Wi-Fi для бесплатного пользования интернетом появятся в 16 селах высокогорного Акушинского района Дагестана до конца 2019 года. Строительство оптоволоконных линий связи ведется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе ПАО «Ростелеком», которое занимается его реализацией.

По словам директора дагестанского филиала компании Руслана Ярахмедова, в настоящее время в районе идет прокладка магистральных линий и установка оборудования для доступа в сеть. В дальнейшем в каждом селе специалисты установят точки доступа Wi-Fi со 100-метровым радиусом действия.

«Но этим мы не ограничиваемся. С помощью оптоволоконного кабеля мы можем организовать жителям индивидуальное подключение», — отметил Руслан Ярахмедов.

В настоящее время, по данным пресс-службы, оптоволоконные линии протяженностью около 340 км уже проложены к 30 населенным пунктам шести районов Дагестана: Кизилюртовского, Кизлярского, Ногайского, Сергокалинского, Хасавюртовского и Хунзахского.

В общей сложности в рамках программы по устранению «цифрового неравенства» предстоит охватить современной цифровой связью 309 удаленных населенных пунктов Дагестана. Жители получат доступ к беспроводному интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек. До конца текущего года «Ростелеком» планирует подключить еще 60 населенных пунктов республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минсвязи России в течение трех лет планирует направить в Дагестан более 2,7 млрд рублей на обеспечение доступа к скоростному интернету социально значимых объектов республики.