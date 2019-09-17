Улан-Удэ, , 12:43 — REGNUM В Бурятии завершился судебный процесс в отношении членов организованной преступной группы, торговавшей наркотиками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Создал группу один из обвиняемых, имевший навыки сбыта наркотиков через Интернет. Они осуществляли закладки наркотических средств в тайниках, после чего продавали их через созданные ими интернет-магазины.

«Кроме того, члены преступной группы совершили два вымогательства денежных средств и разбойное нападение на лиц, занимавшихся сбытом наркотиков через другие интернет-магазины», — сообщили в надзорном органе.

Деятельность банды была пресечена усилиями ФСБ и МВД республики, которые выявили 18 эпизодов сбытов наркотиков. Один из соучастников согласился сотрудничать со следствием, благодаря чему уголовное дело против него было выделено в отдельное производство.

Члены ОПГ были осуждены по статье за сбыт наркотических веществ, а трое — за разбойное нападение с применением насилия и вымогательстве. Приговором суда им назначено наказание на срок от 4 до 7 лет. Одна из осужденных получила отсрочку до достижения её ребёнком возраста 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Бурятии заполонила реклама сайтов по продаже наркотиков. «Товар» рекламируется на стенах домов, гаражей, заборов и прочих местах.

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