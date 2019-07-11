Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM

Полицейские в Бурятии ликвидировали нарколабораторию, занимавшуюся производством синтетических наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, организаторами незаконного бизнеса оказались 19-летняя девушка и её 28-летний сожитель.

Производство было налажено в доме молодого человека в селе Сотниково в пригороде Улан-Удэ. Продажей произведенной продукции пара занималась через созданный ими интернет-магазин «в одном из популярных мессенджеров».

«Известно, что компоненты наркотических средств злоумышленники присвоили себе, когда девушка занималась закладками наркотиков», — сообщили в МВД.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 1200 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также предметы, свидетельствующие об их изготовлении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за незаконное производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, максимальное наказание по которому — пожизненное лишение свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области была пресечена работа по производству синтетических наркотиков в подпольной лаборатории. Сбыт крупных партий наркотиков был налажен через нелегальные интернет-магазины.

В Красноярске сотрудники краевого УФСБ России пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию региона. Двое красноярцев в феврале 2019 года из Санкт-Петербурга отправили в Красноярск 2,5 кг наркотических веществ синтетического и природного происхождения.

Читайте также:

В Красноярске пресекли крупный межрегиональный канал наркосбыта

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой