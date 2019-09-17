Сеул, , 12:58 — REGNUM Уже 9 октября 2019 года в США впервые отметят День Хангыля — корейского алфавита. Соответствующее решение было единогласно принято 16 сентября законодательным собранием Калифорнии, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Законопроект был внесён депутатами Шэрон Квирк-Сильвой и Цой Сок Хо в начале сентября и встретил широкую поддержку. Законодатели высоко оценили вклад корейской диаспоры в жизнь штата. Это первый подобный прецедент, когда у национального меньшинства будет праздник своего языка. В настоящее время корейский язык в США изучают около 50 тысяч человек.

Хангыль был создан в середине XV века и получил широкое распространение в XX веке, придя на смену использовавшимся ранее китайским иероглифам. Алфавит состоит из 51 знака.