Катманду, , 12:18 — REGNUM С начала эпидемии лихорадки денге в Непале погибли 6 человек, и у 5096 граждан Непала было выявлено заражение лихорадкой. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Болезнь, которую разносят москиты, была впервые зафиксирована в мае 2019 года в городе Дхаран, на данный момент очаги заболевания находятся в 56 из 77 административных единиц страны. Как сообщают проходящие обследование граждане, несмотря на все предпринимаемые правительством меры, число заражённых эпидемией продолжает расти, и тенденции на снижение пока что не наблюдается.

Так, в столице страны, Катманду, уже зафиксировано 1170 случаев заражения. Напомним, что в последние годы лихорадка денге поразила многие развивающиеся страны, это вызвано большими объемами испорченной питьевой воды, что служит фактором распространения москитов, переносящих заболевание.