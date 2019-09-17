Джакарта, , 10:27 — REGNUM В комитете велогонки Tour de Siak заявили, что международное мероприятие по-прежнему пройдет 18−22 сентября, несмотря на смог от лесных пожаров, сообщает информагентство Antara.

«В настоящее время мы планируем провести велогонку», — заявил председатель комитета Tour de Siak Фаузи Асни, добавив, что при густом тумане время и расстояние велогонки будут скорректированы.

По его словам, в настоящее время в Сиаке не так много горячих точек, но есть смог.

«Сегодня лучше, чем вчера, надеюсь, что завтра будет ясно. Мы настроены оптимистично», — отметил Фаузи Асни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Tour de Siak примут участие 13 команд из 16 стран, включая Индонезию, Малайзию, Словению, Сингапур, Камбоджу, Филиппины, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды, Японию, Францию, Испанию, Монголию, Иран и Россию. Общая протяженность гонки составит 542 км.

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