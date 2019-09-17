Москва, , 10:26 — REGNUM В Госдуме вышедшим на свободу по УДО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рекомендуют правильно отпраздновать это событие.

«Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Главное теперь — правильно отпраздновать!» — написал вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Осенью 2018 года футболисты — нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев — стали участниками двух потасовок, в которых пострадали водитель журналиста Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

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