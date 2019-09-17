Стокгольм, , 10:20 — REGNUM Самая высокая гора Швеции постепенно тает. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Шведские геологи утверждают, что за десять лет гора Кебнекайсе уменьшилась на 25 метров. Основной причиной этого называют таяние ледника на вершине из-за глобального потепления. Существуют опасения, что таяние ледника может спровоцировать отколы крупных массивов льда, которые будут представлять опасность для альпинистов и ученых.

Специалисты надеются, что приближение зимы остановит разрушительные процессы и ледник окрепнет. Тем не менее северный ледяной пик горы Кебнекайсе, считавшийся ее вершиной, уступил южному пику, который является каменным, а не ледяным массивом.