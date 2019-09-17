Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM На Камчатке депутаты крайдумы приняли региональный закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для вейпов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Комитет ГД поддержал акцизы на электронные сигареты и вейпы с 2020 года

Отныне нарушение этого закона грозит физическим лицам штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим — от 100 до 150 тыс. рублей. Принимая решение, депутаты руководствовались отсутствием тестирования электронных сигарет, а также тем, что жидкости для вейпов имеют широкий разброс токсичности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2019 года комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам поддержал введение акцизов на электронные сигареты и вейпы с 2020 года.