Москва, , 20:07 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам проголосовал во втором, решающем чтении за поправку в Налоговый кодекс, которая относит электронные сигареты к подакцизному товару, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Нововведение коснется как электронных систем доставки никотина, так и устройств для нагревания табака. Так, если закон будет принят, то с 2020 года размер акциза составит 50 рублей за одну электронную сигарету или подобные устройства. К 2022 году размер акциза должен вырасти до 54 рублей за штуку.

Кроме того, комитет также поддержал поправку, которая вводит акциз на табак, который употребляется с помощью нагревания. Так, с 2020 года его размер составит 6,04 тыс. рублей за один килограмм. При этом размер акциза будет индексироваться на 4% ежегодно и к 2022 году составит 6,53 тыс. рублей.

Подакцизными станут также и жидкости для электронных систем доставки никотина. Так, в 2020 году за один миллилитр такой жидкости будет необходимо уплатить 13 рублей, а к 2022 году ставка акциза вырастет до 15 рублей за один миллилитр.