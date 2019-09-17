Махачкала, , 08:25 — REGNUM Нелегальный канал поставки пива выявлен в Дагестане в ходе контрольных мероприятий на трассе Астрахань — Махачкала. Во время досмотра на посту ДПС были остановлены две фуры с крупной партией контрафактного напитка, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО.

Общий объём неучтенной алкогольной продукции, расфасованной в кеги и бутылки, составил около 15 тысяч литров. В настоящее время весь контрафакт изъят и передан на досудебное хранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года на КПП в Кумторкалинском районе Дагестана также была арестована крупная партия пива. Объем продукции тогда превышал 16 тысяч литров.