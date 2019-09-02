Махачкала, , 12:17 — REGNUM В Дагестане арестована крупная партия продукции, содержащей алкоголь. В большегрузе, который был остановлен для проверки на контрольно-пропускном пункте «Сулак» в Кумторкалинском районе на автодороге «Астрахань — Махачкала», находилось более 31 тыс. бутылок пивных напитков «Strike», «After» и «Ballon», сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО.

Попались Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

По данным ведомства, в сопроводительных документах было указано, что напитки эти являются безалкогольными. Водитель автомашины — 24-летний житель Дагестана — никаких документов на груз не имел.

Всю партию спиртосодержащей продукции, объем которой превышал 16 тыс. литров, изъяли и передали в АО «Росспиртпром», где она будет храниться до суда. В отношении перевозчика проводится административное расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM на прошлой неделе в Северной Осетии была обнаружена крупная партия незаконной алкогольной продукции. На складе компании «Александр» в селе Фиагдон Ардонского района была обнаружена 21 тысяча литров спиртосодержащей жидкости. Вся партия и емкости для ее хранения были арестованы.